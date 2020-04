EAL tahab WRC tiimidega rallit

Dokumendil on Ott Tänaku, Markko Märtini, Oleg Grossi, Raul Jeetsi ja Janis Kaalu allkirjad. Suurima kuluallikana soovitakse riigilt 450 000 eurot WRC tiimide osalusel rahvusvahelise ralli korraldamiseks. Samas möönis autospordiliit, et ralli organiseerimine on võimalik vaid juhul, kui olukord riigis on stabiliseerunud. Vajaduse korral ollakse valmis korraldama võistlust publikuta. Sellisel juhul saaksid huvilised rallile kaasa elada teleülekannete vahendusel.

Seni organiseeris Eestis rahvusvahelist rallit Rally Estonia, kuid EALiga tekkinud lahkhelide tõttu peatati veebruaris suvise etapi korraldustöö.

Nii nagu suurem osa maailma spordist on ka WRC-sari täielikult seiskunud ja seetõttu pole lubatud vähemalt mai lõpuni teha ühtegi testisõitu. Tõenäoliselt jätkatakse MM-sarjas võidukihutamist augusti alguses Soomes. EAL tahab Eestis toimuva suurvõistluse pidada 24.–25. juulil.

See tähendaks, et MM-sarja meeskondade huvi Eestisse tulla võiks olla suur. Seda kinnitas ka EALi tegevjuht Janis Kaal. «Praegu on situatsioon ka suurtiimide jaoks teistsugune. Võib-olla ei peaks neid siia meelitamagi. Vajadus selle ralli järele on hoopis teine kui varem,» ütles Kaal.