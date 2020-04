Teated Eestist julgeolekunõukogus: kriisidiplomaatia kodukontorist

Tellijale

Näiliselt on ÜRO peakorteris New Yorgis alates 18. märtsist vaikus. Kui tavaliselt töötab selles East Riveri ääres asuvas, veidi Viru hotelli meenutavas hoones ligikaudu 10 000 inimest, siis praegu käib hoogne diplomaatiline töö kodukontoritest.

New Yorgist on viimastel nädalatel kujunenud USA koroonapuhangu epitsenter. Muidu elust pulbitsevad tänavad on harjumatult tühjad ja vaiksed, kui välja arvata iga natukese aja tagant sireenide huilates sõitvad kiirabiautod. Avatud on üksnes eluks vajalikke teenuseid osutavad ettevõtted: apteegid, toidupoed ja muu taoline. Olukorra tõsidust ilmestavad surnukehade säilitamiseks haiglate kõrvale pargitud külmutusveokite read. Tänaseks on USAs surnuid rohkem kui Itaalias.