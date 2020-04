Huawei asepresident: Euroopa vajab 5G võrke

Tellijale

Melu ja elu on Shenzeni tänavatel taastumas. Kohalikud restoranid ja kohvikud serveerivad taas lõunat ning inimesed einestavad ja lobisevad pargipinkidel või ruttavad tööle. Liiklus on tihe ning poed on avatud, lähedalasuva hotelli ees voorivad lennujaamabussid. Tundub nagu tavaline kevadpäev 13 miljoni elanikuga suurlinnas, kuid nii see pole.