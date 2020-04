KOHALIK VAADE. Võiduillusioon sõjas viirusega: kas see kõik saab jõuluks läbi?

Esimese maailmasõja veriste avalahingute aegu 1914. aasta sügisel usuti endiselt, et konflikt on jõuluks läbi. Tegelikult järgnes neli aastat õudusi ja tolleks ajaks ennenägematuid kannatusi. Nüüd, kui sõda koroonaviirusega on jõudmas haripunkti, konkureerivad suurte lootustega hoiatused, et hullem on alles ees.