Oksana Belova-Dalton: koostöö usaldamatuse kiuste

Tellijale

Nüüd, mil kogu maailm seisab silmitsi sama probleemiga ehk vajadusega tõkestada koroonaviiruse levikut, ei vaadata seda üheskoos, vaid pigem on näha, kuidas riigid püüavad hoida kaitseks ja testimiseks vajalikku varustust oma kodanikele. Ka laiemalt on riigid, eeskätt suured, oma huve taga ajades valmis pigem konfliktiks kui läbirääkimisteks.

Käesolevas kriisiolukorras on õpetlik heita pilk 12 aastat tagasi, USA ja Venemaa katsetesse ületada omavaheline usaldamatus. Suurtest lahkarvamustest hoolimata tehti koostööd valdkondades, kus koostöö oli võimalik, ning püüti vältida lõhestavat «meie nende vastu» retoorikat. Vaatluse all on USA ja Vene suhete taaskäivitamine aastatel 2008–2011 ehk reset.