Enne Tšornobõli katastroofi kirjutatud Arkadi ja Boriss Strugatski romaanis «Väljasõit rohelisse» sisenevad stalkeriteks hüütud avastajad saastunud tsooni, et otsida sealt tulnukate mahajäetud esemeid. Nüüd arvavad Ukraina võimud, et keelutsooni põlengud on vendade Strugatskite loomingust inspireeritud grupi kätetöö.