Natalja Puusep – maailmameistrist Siberi eestlane

Janika Mölder on tuntud kui ainus Eesti sportlane, kes on tulnud iluvõimlemises maailma ja Euroopa meistriks, kuid ta pole ainuke eestlannast tiitlite omanik iluvõimlemises. Eesti spordiajaloos on seni valge laik olnud Siberi eestlanna Natalja Puusep, kes on võitnud samasugused tiitlid nagu Janika Mölder.