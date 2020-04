Tervise lühiuudised

Tellijale

WHO soovitab alkoholist hoiduda

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eksperdid soovitavad inimestel epideemia vältel vähem alkoholi tarbida. Alkoholi kahjulik mõju organismile ja immuunsüsteemile võib suurendada koroonaviirusega nakatumise riski.­ WHO hoiatab, et vastupidi sotsiaalmeedias levivale infole ei kaitse alkohol viiruste eest ning selle tarbimine epideemia ajal võib hoopis vähendada immuunsüsteemi võimet viirustega võidelda. Alkoholi liigtarvitamine suurendab ka mitme kroonilise haiguse riski ning võib võimendada vaimse tervise probleeme. Organisatsiooni hinnangul võib alkoholi tarbimine kriisiajal suurendada terviseprobleemide riski, seada ohtu inimeste vaimse tervise ning suurendada riskikäitumist. Medical Daily / PM