Spordi lühiuudised

Seefeldi dopinguskandaaliga on seotud vähemalt 37 inimest

Mullu Seefeldis päevavalgele tulnud dopinguskandaali lahvatamisest on möödas veidi enam kui aasta. Sakslasest arsti Mark Schimdti võrgustikuga on praegu teadaolevalt seotud 37 inimest, kuid et uurimine pole veel läbi, võib esile kerkida veel isikuid. Postimees tegi uurimisest vahekokkuvõtte ning vaatas, kelle nimi on määritud ning kas ja kuidas on neid karistatud.

Ojamets jätab Tartu ja siirdub pealinna

Andrei Ojamets lahkub Tartu Bigbankist ja alustab tööd Audentese Spordigümnaasiumis, kus hakkab juhendama neidusid. «Kuigi olen kunagi ammu noortega töötanud, on see täiesti uus ja huvitav väljakutse. Audenteses on mõnes mõttes samuti tipud, seal treenib ja õpib meie noorte paremik. Naiste koondise peatreenerina ja vahepeal Tartu Ülikooli naiskonnaga töötades on mul naiste võrkpalliga olnud viimasel ajal suur kokkupuude, seega päris tundmatusse ma ei hüppa. Usun, et tuleb huvitav aeg,» sõnas Ojamets.

Andrei Ojamets FOTO: cev.eu

Taanis võib peagi autokinos sporti vaadata

Taani sport on sarnaselt muu maailma spordiga pausil. Kuna riigis on (koroona)olukord aga vaikselt paranemas, loodetakse maikuus kohalikule jalgpalliliigale taas hoog sisse lükata. Paraku tuleks seda teha pealtvaatajateta, kuid meistritiitli poole marssival FC Midtjyllandi meeskonnal on oma salaplaan, kuidas sellegipoolest fänne kaasata. Nimelt tahavad nad staadioni ümber laiuvasse parklasse püstitada mobiilse autokino, kus ligemale 2000 masinat saaksid suurte ekraanide vahendusel vutilahingule kaasa elada. «Teeme tihedat koostööd politsei, Herningi kohaliku omavalitsuse ja staadioni haldajaga, et luua kõigile ohutud tingimused,» teatasid nad.

Vaktsiinivastasus võib panna Djokovici raskesse olukorda

Tennise maailma edetabelit juhtiv serblane Novak Djokovic teatas, et ei poolda vaktsineerimisi ning see võib segada tema naasmist tipptennise karussellile. «Ma isiklikult ei poolda vaktsineerimist ja ma ei tahaks kedagi kohustada seda tegema selleks, et saaks reisida. Mis juhtub, kui vaktsineerimine muutub kohustuslikuks? Pean siis otsustama. Mul on ses osas oma arvamus ja ma ei tea, kas saan seda muuta,» sõnas serblane.

Habemega rekordid tuleks nullida

Venemaa kaugushüppaja, kolm aastat tagasi MMil hõbemedali võitnud Darja Klišina ütles kodumaisele ajalehele Sport-Ekspress antud usutluses, et tema meelest tuleks habemega kergejõustikurekordid, ehk tippmargid, mis on püstitatud 30 või enam aastat tagasi, nullida.

Näiteks naiste kuulitõukerekordit 22.63 hoiab 1987. aastast kindlalt enda valduses venelanna Natalja Lissovskaja. Sel alal on arvud karmid: maailma 25 parema sekka mahub vaid kaks pärast 2000. aastat saavutatud tulemust, ning needki on 17. ja 23. kohal...

Huvitaval kombel meenutati samas lehes Sport-Ekspress just mõni päev varem Lissovskajat. Pikas intervjuus rääkis NSV Liidu sportlastele 1988. aastal Souli olümpial esinenud muusik Juri Davõdov: «Ta tutvustas ennast: «Natalja Lissovskaja, olümpiavõitja, tõukan kuuli. Olen naine, mul on selle kohta tõend.»»

Natalja Lissovskaja nimel on kuulitõuke maailmarekord 22.63. FOTO: worldathletics.org

Laskesuusatajad lõpetavad

Austerlane Dominik Landertinger, kelle auhinnakapist võib leida neli olümpiamedalit, otsustas 32-aastaselt sportlaskarjäärile joone alla tõmmata. Samamoodi talitas ka aastaid Venemaa koondisesse kuulunud Aleksei Volkov (32).

