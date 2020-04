Tellijale

WTI mailepingute täieliku ärakukkumise põhjuseks on nafta ülepakkumine, mistõttu on mahutid praktiliselt pilgeni täis. Teisalt on aga põhjused tehnilised. Nimelt lõpeb WTI mailepingute tähtaeg homme. WTI juunilepingute hind, millest saab nn maailmaturu hind järgmise kuu jooksul, kukkus 12 protsenti, 22 dollarini barrel.