Majanduse lühiuudised

Kriis toidab e-kaubanduse buumi

E-kaubanduse maht kasvas märtsis 85 protsenti. Hüppeliselt on tõusnud varem tegutsenud pakikaubandus- ja kulleriettevõtete käive, kiiruga asutatakse uusi. Eile teatati Tallinki toidu ja esmatarbekaupade e-poe avamisest ning CityBee kulleriteenuse käivitamisest. Tallink Ekspress startis Balti jaamas koos Burger Kingiga avamist ootava kaupluse baasil, kaubad saab kätte kontaktivabast väljastuspunktist või Tallink Taksoga. 200 autojuhti koordineeriv Mojo Ride lubab enne kella 14.30 tellitud toidu- ja tarbekaubad üle Eesti kohale toimetada samal päeval. E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät ütles, et e-poest ostmisel tuleb veenduda e-kaupmehe usaldusväärsuses. Väät soovitas tähelepanelik olla välismaiste e-poodidega, sest kuigi eestikeelne, võib see olla registreeritud mõnda teise riiki ega tegutse Euroopa Liidu seaduste järgi. PM