Töötukassa ning maksu- ja tolliameti andmed näitavad, et töökohtade arv Eestis väheneb, töötute ja maksude tasumisega raskustes ettevõtete hulk kasvab. Samas on näha sedagi, et vähemalt esialgu on riigi pakutav töötasu hüvitamise võimalus aidanud hullemat ära hoida.