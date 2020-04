Tellijale

«See on äärmiselt kahetsusväärne areng, mida meil pole õnnestunud mõjutada,» ütles Hanza tegevjuht Erik Stenfors Stockholmi börsile saadetud teate vahendusel. «Mõne segmendi tellimused on varasemate prognoosidega võrreldes vähenenud ning tuleviku väljavaade püsib ebakindel, mistõttu peame tegutsema. Siiski on meil hea rahaline seis ja tugev kohalik juhtkond, mis viib vajalikud meetmed ellu parimal võimalikul viisil.»