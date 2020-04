Kalarannast leitud vrakk pukseeriti tallele

Esmaspäeval viidi Kalaranna ehitusplatsil maa seest välja tulnud arvatavalt 18. sajandist pärinev laevavrakk Naissaare lähistele spetsiaalsele vrakkide uputamise alale ning uputati sinna. Seda ala haldab riigi muinsuskaitseamet ning need laevavrakid, mille uurimiseks või maa peal konserveerimiseks parajasti huvi või rahalisi võimalusi ei ole, uputatakse sinna, et need säiliksid ka tulevaste põlvede jaoks.