Detailselt dokumenteeritud asendustegevus

Tellijale

Kirjaniku nimetust võib Kannu puhul kasutada eeldusel, et kirjanik on keegi, kes kirjutab raamatuid. Kannul on neid ilmunud kaks. Mõlemad väljapeetult ebamääraste žanritunnustega. Mina olen võtnud omale vabaduse lugeda neid biograafilises võtmes. Kui päevikuvormis mälestusi. Ja seda täiesti praktilisel põhjusel. Sest fiktsioonina need lihtsalt ei kanna, neis puudub kunstiline üldistusjõud – kogu oma intriigi ja kõnekuse võlgnevad need siiretele pärisellu. Ma ei suuda kujutleda, et neid võiks kestva kaasaelamisega lugeda keegi, kes Kajat ei tea.