Mullu elasid Lõuna-Eesti teedel Ott Tänakule ja Martin Järveojale kaasa tuhanded rallisõbrad. Tänavu võib aga juhtuda, et Eesti esiekipaaži ei näe Maarjamaa teedel kihutamas oma silmaga mitte keegi. FOTO: Kristo Kivisoo / Järva Teataja

Kui kuri koroonaviirus peaks taanduma, võib tõesti juhtuda, et suvel tuhisevad Lõuna-Eesti teedel taas WRC-masinad. Paraku on enam kui tõenäoline, et kui autoralli eliit siia jõuab, siis jääb Eesti põrinasõber sellest vaatemängust ilma.