Ülo Pikkov: Vajame digikultuuri arenduskeskust

Ajateenistuses läbitud parameediku kursuselt on mulle meelde jäänud põhimõte, et suurõnnetuste järel tuleb esmalt tegeleda nendega, kes on viga saanud, kuid ei karju. Nendega, kes karjuda suudavad, jõuab üldjuhul ka hiljem tegeleda.

Praegu on koroonaviiruse tõttu kõik valdkonnad tõsiselt pihta saanud. Kultuur on aga üks neist, kes on täiesti vait. Seda on tabanud totaalne šokk! Kõik kanalid, mis seni vähegi sissetulekut tõid, on kas drastiliselt vähenenud või hoopis ära langenud. Nii on kinod-teatrid-kontserdid suletud, kulka rahastus väheneb hüppeliselt, kuna (alkoholi)turism ja suurüritused jäävad ära, ning ka prognoositav vähenev riigieelarve kuvab lähiaastateks kultuurivaldkonnale väga tagasihoidlikud võimalused.