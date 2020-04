Hendrik Puhkim: kriisi ei pea raiskama

Tellijale

Kuigi praegu räägitakse siin ja seal sellest, et kriisi ei tohiks lasta raisku minna, saavad sõnad tegudeks üsna visalt. Ent hoolimata sunduslikust iseloomust, loob käesolev eriolukord võimalusi muutusteks ja uuteks nutikateks lahendusteks. Liialdamata võib väita, et e-lahenduste kasutamine on saanud eestlastele hügieeniks.