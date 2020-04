Tellijale

Rakveres asuva Aqva Hotel & Spa basseinid on tühjad – et kulusid kokku hoida, on neist välja lastud tuhat kantmeetrit vett. Spaahotellil, mida käis avamas isegi toonane president Toomas Hendrik Ilves, on kadunud igasugune sissetulek ning selle juht ja asutaja Roman Kusma tahaks praegu kohe alustada kaks päeva aega võtva vee sisse laskmisega.