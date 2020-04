Tellijale

Oma koduseintest võetud palkidega ahju ei köeta – nii ütleb rahvatarkus. Paraku on juba täna peresid, kel pole valikuid. Lähikuudel suureneb aga nende inimeste ja perede hulk veel, kes on sunnitud müüma oma vara või võtma kõrgete intressidega kiirlaene, sest muid võimalusi oma pere toimetuleku tagamiseks ei ole.

Koroonaviirusest tingitud eriolukord on kestnud veidi üle kuu. Riigikogu on kiitnud heaks mitme miljardi euro suuruse abipaketi, mille eesmärk on toetada ettevõtteid ning säilitada töökohti. Sellest hoolimata on vähenenud tuhandete inimeste sissetulekud. Samuti kasvab töötute arv. Aga oleme alles majanduskriisi alguses. Me ei saa piirduda ainult tagantjärele tulekahjude kustutamisega, vaid peame inimelude säästmiseks ja perede kahjude minimeerimiseks ennetavalt tegutsema.