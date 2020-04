Tõnis Oja: turg tahab Tallinki diili solkida

Laupäeval avalikustas Tallink LHV pakkumise koos oma tõlgendustega, märkides, et pärast optsioonivõimaluse kasutamist kasvaks pakkujate osakaal 34,2 protsendini, aga Tallinki suuromanike, investeerimisfirma Infortar osalus kahaneks 26,2 protsendini.

Infortarile kuulub praegu 39,2 protsenti laevafirma aktsiatest, Infortari enamikaktsionäridele Enn Pandile, Ain Hanschmidtile ja Kalev Järvelillele kokku veel 2,6 protsenti, seega on kolme suuromaniku kontrolli all tegelikult 41,8 protsenti aktsiatest.

Suuruselt teine ja neljas aktsionär on Londonis asuvad firmad, Baltic Cruises Holding ja Baltic Cruises Investments, kellele kuulub kokku 21,6 protsenti. Avalikkus ei tea, kes nende ettevõtete taga on. Küll aga teavad Tallinki omanikud, sest nad on koostööd teinud.

PÄEVA KOMM Infortar ja Baltic Cuises on lähedased ja koos kontrollivad nad tegelikult 61 protsenti Tallinki aktsiatest.

Nimelt müüs Infortar 2012. aasta detsembris Baltic Cruisesele suure hulga aktsiaid. Lisaks leppisid nad toona Tallinki nõukogude liikmetega kokku, et järgneva nelja kuu jooksul võib üle 0,1 protsendi Tallinki aktsiatest osta vaid Baltic Cruises, mitte aga teised suuromanikud. Siit võib järeldada, et Infortar ja Baltic Cuises on lähedased ja koos kontrollivad nad tegelikult 61 protsenti Tallinki aktsiatest.

Vaatame nüüd teist poolt. Infortari järel suuruselt teiseks kohalikuks aktsionäriks on LHV pensionifondid, kellele kuulub kokku napilt üle ühe protsendi.

Saan aru, et Tallinkile annaksid laenu kolm osapoolt: LHV pank, pensionifondid ja erakapitalifond. LHV panga omanikud on Rain Lõhmus ja veel üle 9500 peamiselt kohaliku väikeaktsionäri. LHV Varahalduse omanik on küll LHV, aga raha, mida nad käsutavad, on pensinikogujate raha, mis on läbipaistev. Kolmandaks on Londoni erakapitalifirma, kellel on omad omanikud ja investorid. Väike osalus on Novalpinas ka LHV pensionifondidel.

Tundub, et konflikti põhjuseks ongi see, et Tallink loodab saada riigilt poole- kuni üheprotsendilist laenu, mille tingimusi pole küll veel teada. Aga eks teeb ikka viha küll, kui turg tuleb riigilt üliodava raha saamist solkima.