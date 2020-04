Erapooletus on osa Austria DNAst

Tellijale

«Juba külma sõja ajal mõeldi, et Varssavi pakti riikide rünnaku korral Austriale pole meil võimekust vaid oma jõududele tuginedes ellu jääda,» selgitas Postimehele Austria endine kaitseminister Werner Fasslabend. «Arvati, et küll ameeriklased või NATO meid aitavad, sest see on nende enda huvides.»