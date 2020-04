Välismaa lühiuudised

Briti parlamendi alamkoda valis virtuaaltöö

Suurbritannia seadusandjad ja suurem osa parlamendi töötajatest saadeti märtsi lõpus pärast üleriigilise karantiini kehtestamist koju. Et kriitika valitsuse pihta seoses kriisi haldamisega on kasvanud, asusid rahvasaadikud eile taas tööle. Alamkoja spiiker Lindsay Hoyle istus pea tühja saali ees, kus oli ruumi tehtud maksimaalselt 50 seadusandjale 650st. Teised parlamendisaadikud said küsimusi esitada videokonverentsiprogrammi Zoom vahendusel, mis on parlamendisaalis suurtel ekraanidel kuvatud. Väike rühm seadusandjaid kohtus eile ka näost näkku, et uus digitaalne asjaajamine heaks kiita. AP/BNS

Itaalia kaalub praeguste piirangute leevendamist

Itaalia peaminister Giuseppe Conte lubas anda sel nädalal teada, mida riik võtab ette piirangute leevendamiseks, majanduse taasavamiseks ja koroonakriisist väljumiseks. Itaalia, kus on registreeritud rohkem koroonasurmasid kui üheski teises Euroopa riigis, on olnud 9. märtsist alates karantiinis, mõned regioonid kehtestasid liikumispiirangud juba varem. Karantiiniperiood, mida on kaks korda pikendatud, peaks läbi saama 3. mail. Conte on keerulises olukorras, sest tuleb vältida uut nakatumislainet viirusesse, mille tagajärjel on Itaalias surnud üle 24 000 inimese. «Tahaksin, et saaksin öelda, teeme kõik lahti, kohe,» kirjutas ta Facebookis. «Kuid selline otsus oleks vastutustundetu.» AFP/BNS

Riigid mitmel pool maailmas kavatsevad viiruse levikut tuvastada reovett uurides. FOTO: Caro/Oberhaeuser/Scanpix

Soome uurib viiruse levikut reovett analüüsides

Soome terviseamet (THL) alustas proovide võtmist, et selgitada, kas reovees võib olla koroonaviirust. Proove võetakse koostöös Tampere ülikooliga mitmetest veepuhastusjaamadest kas korra kuus või korra nädalas. THLi andmetel on Hollandi, USA ja Austraalia uurimused näidanud, et puhastamata reoveest on võimalik mõõta koroonaviiruse genotüüpi. Uurimus täiendab antikehade testidest ja tegelikest koroonatestidest saadavat arusaama viiruse esinemise kohta ühiskonnas ning võimaldab hinnata muutusi elanikkonna hulgas. Soome terviseameti andmetel ei kujuta koroonaviirus ohtu joogiveele. STT/BNS

Ühendkuningriigi kuninganna Elizabeth II. FOTO: Andrew Matthews/PA

94. sünnipäeva tähistas eile Windsori lossis koduses ringis Ühendkuningriigi monarh Elizabeth II, tehes seda koroonakriisi tõttu aupaukudeta.

Tänavune Oktoberfest jääb ära

Saksa õllefestivali Oktoberfest ei toimu koroonaviiruse kartuse tõttu, teatas eile Baieri liidumaa peaminister Markus Söder. «See oleks inimestele liiga ohtlik, kuna pole veel viirusevaktsiini,» ütles ta. Igal sügisel aset leidev üritus meelitab kohale umbes kaks miljonit väliskülalist. AFP/BNS

Lesotho minister viibis pogris