Kui töötukassa otsustab taotluse rahuldada, kantakse raha üle mõne päeva jooksul, sest väljamakseid tehakse üks kord päevas. «Esmaspäeviti paneme üles heaks kiidetud taotluste loetelu ja siis on teada, et lähipäevil laekub töötaja kontole hüvitis – just töötaja omale, mitte tööandja omale,» selgitas töötukassa kõneisik Lauri Kool.