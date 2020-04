Tekkinud on töökohapõhised koroonakolded, enim Tallinnas

Tellijale

«Mõistlik on eristada Harjumaad ja Tallinna. Harjumaal on olukord stabiilne. Tallinnas on aga kerge kasvutrend,» nentis Jürilo. «Praegu saame siiski öelda, et pealinna kolded ei ole nii ulatuslikud, nagu näiteks Saaremaa NOM-festivali juhtum, kust tuli 25 või enam haigestunut. Jah, ühes Tallinna varjupaigas oli suurem kolle, aga üldiselt on uued juhud töökohapõhised.» See tähendab, et kui keegi töötajatest on haigestunud, siis natukese aja pärast nakatub kollektiivis järgmine inimene, siis omakorda nende mõni pereliige jne. «Peamiselt nakatutakse praegu leibkondade ja töökohtade kaudu,» selgitas Jürilo.