Maa päev 50 on päriselt ka teistmoodi

Tellijale

Lisaks korralduslikele erinevustele on selle aasta Maa päev teistmoodi ka seetõttu, et erinevalt kõigist varasematest on seekordse ajal inimkonna tekitatud keskkonnasurve märgatavalt väiksem ja küünikud võiksid suisa öelda, et koroonakriisi tagajärjel on esimest korda midagi tõepoolest teistmoodi (vt kõrvallugu).