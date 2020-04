Seda ei osatud näha ka halvimas unenäos

Üleeilne päev, 20. aprill 2020, läheb naftatööstuse ajalukku päevana, mil esimest korda läks nafta hind miinusesse. USA on toornaftast nii üle ujutatud, et turuosalised olid nõus maksma pea 40 dollarit barreli kohta selle eest, et keegi oleks nõus neilt nafta ära võtma. Kui esialgu peeti esmaspäevast vabalangust tehniliseks ja turgu küll nõrgaks, aga siiski mitte nii nõrgaks, kui negatiivne hind näitas, siis eilne päev näitas kriisi tõelist sügavust.