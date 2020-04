Tanklad ei hakka tankimise eest peale maksma

Tellijale

Alexela juhatuse liige Alan Vaht juhtis tähelepanu, et ajalooline langus tabas ainult USA toornaftaindeksit WTI (West Texas Intermediate), mis lihtsustatult öeldes jääb meile liiga kaugeks, et see meid mõjutaks. Küll aga arvas Vaht, et teoreetiliselt võib USA inimene saada tanklast mais väga odavat diislikütust ja bensiini. Muidugi sõltub see ka rafineerimistehaste (toornaftat peab enne paaki valamist töötlema – toim) hindadest ja lepingutest. Kõik, mis toornafta turul juhtub, ei jõua ühe sõrmenipsuga postihindadesse.