Mart Laar: Eestil on kriisis Euroopa ees eelis

Oleks enam kui kummastav, kui endised peaministrid hakkaksid praegu õpetama, mida teha ja mida mitte teha. Mis puutub hinnangutesse, siis neid on enne kriisi lõppu veel vara anda. Kiita võib valitsust aga ikka. Kas või selle eest, et on suudetud rahulikuks jääda, aga ikkagi otsuseid langetada. Kriisi ajal võivad need vahel ka valed olla, kuid isegi vale otsus on sellises olukorras parem kui lõputu venitamine. Kõige valem otsus on kahtlemata otsustamata jätmine.