Spordi lühiuudised 

Doksari Jordanist Eestis ekraanil

Esmaspäeval tuli Eestis Netflixi vahendusel ekraanile dokumentaalsari üheks maailma parimaks korvpalluriks peetavast Michael Jordanist. «The Last Dance» ehk «Viimane tants» keskendub peamiselt Jordani ja Chicago Bullsi tegemistele hooajal 1997/1998, mil üheskoos võideti korvpallilegendi viimane ehk kuues NBA meistritiitel. Sari koosneb kümnest osast, millest praegu on väljas esimesed kaks. Arvustust «Michael Jordan. Sportlane, keda peeti paavstist tähtsamaks» on võimalik lugeda Postimehe spordiportaalist.

Hiinasse rajatakse võimas vutiareen

Bundesliga valmistub jätkumiseks

Saksamaa terviseminister Jens Spahn ütles, et Saksamaa jalgpalli kõrgliiga võib jätkuda juba 9. mail. «Kõik saab toimuda, kui mängitakse publikuta. Äärmiselt tähtis on vähendada nakatumisvõimalust minimaalseni,» selgitas Spahn. «Jalgpallifännid on kindlasti selle üle õnnelikud, olgugi et staadionid peavad tühjaks jääma.» Bundesliga peatati koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 16. märtsil. Saksamaa kõrgliiga klubidel lubati väikestes gruppides uuesti treenima hakata 6. aprillil. Liigas on seni 34 ettenähtud mänguvoorust peetud 25.