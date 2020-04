Elagu satanistide inimõigused?

Penny Lane’i 2019. aasta dokumentaalfilm «Hail Satan?» on peaaegu totter jäädvustus ühe provokatiivse usulise liikumise konfliktist teokraatlikuks peetava Ameerikaga. Kuigi Ameerika Ühendriigid ei ole tegelikult teokraatlik riik, tuleb filmist välja, et seal on väga raske hoida riiki ja kirikut lahus, sest riik ise näeb end kristlikele põhimõtetele rajatud riigina.