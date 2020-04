Kuna talu müüb jahutamist vajavaid piimatooteid, mis ei kannata mitu päeva vahelaos ja pakiautomaadis seismist, siis pakiautomaadi kaudu tooteid müüa ei saa.

„Selle võrra mugavam on kliendil valmis pakike otse koduukse juurest leida,” sõnas Veidenberg. „Meil on kaubik, millega mööda Eestit kaupa laiali jagame, nii oli lahendus juba olemas, kuidas kliendile pakk koju viia. Eks rohkem tellijaid on ikka seal, kus rohkem inimesi elab, kuid neid jätkub igasse Eesti nurka, kuhu meie kaubaauto minna jõuab.”

Ostjate lemmikud on ikka vanad klassikud: toorpiim, kohupiim, jogurt ja juust. „Veebipoe üks eelis: erinevalt kauplusest on seal väljas kogu meie sortiment. Nii on kliendil valida lausa 170 nimetuse vahel, seetõttu on suurenenud ka selliste toodete müük, mida igast poest muidu saadagi polnud,” rääkis Veidenberg.

Eriolukord on toonud muidki muudatusi talu töösse. „Kuigi meierei on hoolimata eriolukorrast väga puhas koht, desinfitseerime me nüüd mitu korda rohkem erinevaid pindu, samuti on töötajad kaitstud maskide ja visiiridega,” tõi välja Veidenberg.