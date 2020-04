Isegi räimesoovi saab arvutist teele saata

Nimelt katsetab Käthlin Palu kalamüümise e-võimalusi. „Mina võtan tellimused vastu ja vend veab mandril laiali,” seletas ta. Inimesed saavad arvuti vahendusel soovi esitada, Palu paneb Kihnu kalurite püütud kalast tellimuse valmis ja esmaspäeviti saadetakse see mandrile. Praegu on tellimused tulnud põhiliselt Pärnust, aga kui mujalt ka rohkem tellitaks, saaks needki soovid rahuldatud. Ühe tellimuse kohaletoimetamiseks pikk sõit ette võtta ei tasu ära.

Kihnust saab tellida nii jahutatud kui ka külmutatud kala, aga põhirõhk on siiski külmutatud kalal. Paljudel võib olla eelarvamus külmutatud kala suhtes, kuid kartma ei pea, kinnitas Palu. „Meie kala saab loetud tundide jooksul pärast merest tulekut löökkülmutuse, mis tagab värskuse, kala on pärast sulatamist nagu värske kala ikka. Seda ei anna võrrelda nende toidupoes müüdavate külmutatud kaladega, mis jõudsid külmutamiseni kolm-neli päeva pärast püüdmist.”

Palu kinnitab, et need, kes on löökkülmutatud kala proovinud, on klientideks jäänud. Seda on tellimustest näha – paljud, kellele kaup teele saadetakse, on nädalast nädalasse samad inimesed.