Käsitöölimonaad ei ole praegu kliendi esimene valik

„Tore on siiski tõdeda, et leidub inimesi, kes eelistavad ka raskel ajal kodumaiseid mahedaid käsitööjooke,” sõnas Öun Drinks OÜ müügijuht Piret Ahun.

Öuna limonaadid ja vahujoogid on müügil enamikus jaekettides ja suuremates poodides, ent enne eriolukorda neil e-poodi ei olnud. Ahun selgitas, et nad plaanisid sel aastal teha uue kodulehe ja avada ka veebipoe. Eriolukorras tuli aga kiirelt reageerida ja plaanitust varem avati tellimiskeskkond internetis. „Kliendid võtsid selle hästi vastu ja internetimüük on saanud head vastukaja, moodustades meie käibest juba kümnendiku. Klientidele meeldib, et kaup tuuakse tasuta ukse ette ja soovi korral kontaktivabalt,” rääkis müügijuht.