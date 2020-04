„Kasvu taga on kaubandusketid ja meie enda e-pood,” selgitas talu peremees Tiit Mansberg. Hoolimata restoranide ja pagarite tellimuste ärajäämisest on talu seis siiski hea. „Saame hakkama ja toorainet jagub,” sõnas Mansberg.

E-poe käivitas Lauri-Jaani talu juba mullu augustis. Peremees on selle üle rõõmus, sest prooviaeg oli rahulikum. Nii operatiivselt ei oleks nad suutnud praeguses eriolukorras e-poodi avada. Võrreldes tänavuse aasta algusega on e-poe müük ligi kolm korda kasvanud. Tellijaid on üle Eesti, ent kõige rohkem ikka kodumaakonnast Läänemaalt. Kõige popimad on Jahu-Jaani kaubamärgi all müüdavad speltanisu-, rukki- ja tatratooted.