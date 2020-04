Juustutegijale pakuvad leevendust erakliendid

Praegu on aga suurem osa hotellidest ja restoranidest suletud, seetõttu on talu äritegevus sisuliselt katkenud.

Kolotsi talu peremehe ja juustumeistri Mart Leiburi sõnul on leevendust pakkunud tellimused eraklientidelt, mida viimaste nädalate jooksul juurde on tulnud.

„Hoolimata kõigest on elu praegu rahulikum ja vaba aega rohkem. See laseb tegeleda tootearendusega ja viimistleda retsepte,” rääkis Leibur. Tulevikku vaadatakse talus optimistlikult – Kolotsi talul pole kohustusi, mis neid praegusel raskel ajal põlvili suruksid. Plaan on väljuda kriisist tegusana, varuks mõni uus juustusort. „Lõpuks elame usus, et rahvas pole kõrtsis käimist kunagi maha jätnud.”