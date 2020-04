Saaremaa hoidisemeistri olukord on nutune

Moose, marjaketšupeid ja taimeteesid saab tellida otse talust, osta talutoidu kauplustest või tellida Talupidajate Keskliidu ning Saaremaa ehtsa toidu e-poodidest. Kauba kättesaamise variante on mitu: ise talusse järele minna, üleandmine toimub loomulikult kontaktivabalt. Kuressaarde viib perenaine ise kauba kohale, ilma saatmiskuluta. Kaugema kandi inimestele paneb kauba pakiautomaadiga teele.

Ent kauplustes müüki ei ole. „Ainult see Saaremaa ehtsa toidu e-pood tellis paarkümmend purki. Ka Selver teatas, et tahab väiketootjaid aidata ja nende tooteid müügiks võtta, aga nüüd juba tükk aega möödas, seni pole mingit vastust,” rääkis Inge Uulits.

Lisaks hoidiste valmistamisele saab Epi talu ka külastada, korraldatakse töötubasid ja talutoodete degustatsioone. „Turismisuvele ei oska küll loota. Plaanis oli suvel avada aiakohvik, kus saaks meie tooteid degusteerida ja muudki kohvi kõrvale ampsata, aga nüüd ei tea, millal see võimalikuks osutub,” oli Uulits nõutu.

Ta lisas, et kogu olukord mõjutab talu vägagi. Ta ise on haigusest pääsenud ja jaanuarist saadik ettevalmistusi teinud, eeldusel, et tuleb aasta nagu varasemadki, kuid nüüd pole üldse teada, mis edasi saab.