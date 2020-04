Nädala mõte: näpud mullaseks

Nii elavadki meie seas lapsed, kes hernepeenra ees nõutult nuputavad, kus need terad siis on või miks kevadel mõni peenar valge teki alla peidetakse.

Praegune kriis tõestas, et ei tohi unustada esivanemate tarkusi. Paraku kõike ei oska praegused vanemad enam lastele õpetada. Seega on aeg kooliprogrammi hoopis enam praktikat tuua. Mul venis suu naerule, kui lapse käsitööõpetaja ­e-kooli tunnitööks perele lõunasöögi valmistamise kirjutas või matemaatikaülesanne nõudis toa remondi eelarve koostamist – kõik kuu aja eest tuimalt pähe tuubitud valemid leidsid ajakohase rakenduse.

Vast jääb siis vähemaks neid, kes aiaomanikust tuttavale külla minnes maasikapeenra või marjapõõsaste poole suundudes ütlevad, et küll teil on hea, kõik on tasuta käes, aga mina pean kalli raha eest turult ostma. Ja talunike põlde rüüstatakse ehk vähem, kui teatakse, et taime kasvatamine nõuab palju vaeva.