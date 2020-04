Metsast korjatud karulauku müüa ei tohi

Looduskaitse all olevat karulauku korjates ei tohi aga unustada, et metsast korjatud karulaugu müümine on keelatud. See keeld kehtib ka söögikohtadele.

Keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna peainspektor Piret Reinsalu ütles, et looduskaitseseaduse järgi ei või teha tehinguid kaitsealuse liigi isenditega.

Tuleb arvestada, et tegu on 3. kaitsekategooriasse kuuluva taimeliigiga, millest tulenevalt on seatud korjamispiirangud. Korjata võib oma tarbeks, mitte müümiseks.

Küll aga tohib müüa omakasvatatud karulauku. Näiteks kui olete metsast korjanud karulaugu seemneid ja neist tehistingimustes uued taimed kasvatanud, siis neid võib müüa.