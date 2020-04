Köögivilja ostja eelistused muutusid järsult

Ostja eelis­tused on eriolukorras järsult muutunud. Aega on rohkem ning keedetud köögivilja asemel ostetakse pigem toorest köögivilja ja töödeldakse seda kodus ise. FOTO: Margus Ansu/Tartu Postimees

Eriolukord on muutnud köögiviljakasvataja elu raskemaks. Vähenenud on töötajate tööaeg ja palk, valmistoidu maht on langenud kuni 40 protsenti. Ent rõõmu teeb, et keedetud köögivilja asemel ostetakse nüüd poest enam värsket. Kohe sedavõrd, et kõik kasvatatu läheb müügiks ja kevadel on põhjust jälle külvata.