Kanapidamisel on kõige tähtsam röövloomakindel kanala

Tellijale

Anija vallas Harjumaal elav odaviskaja Tanel Laanmäe võttis hiljuti kümme kana ja kuke, kelle nimeks sai Javelin (oda – ingl k). Laanmäe on kanapidamist näinud kõrvalt, sest vanaemal olid kanad. ­Kanala ehitas Laanmäe kanaperele ise ja see sai väga korralik – fiboplokkidest vundament, sada prussi, soojustatud penoga, peal servamata laud ja sees OSB-plaadid. Loomulikult on kanalal all tugev põrand, seega ükski kanavaras ei tohiks sinna sisse pääseda.

„Mulle väga meeldib ehitada. Eelmisel aastal ehitasin kasvuhoone ja see on nüüd kanalaga ühendatud nii, et kanad saavad käia kasvuhoones. Lisaks on kanadel tugev aed, mille võrk on maa sisse kaevatud ja peal samuti võrk,” rääkis ta. „Kanad võtsime ideega, et tore on saada mune oma lindudelt.”

Laanmäe sõnas, et enne kanade kojutoomist tegid nad elukaaslasega korraliku eeltöö ja varusid kanadele sööta, et kõik oleks kohe olemas. „Tahame, et neil oleks mõnus elu,” lisas ta.

Kanad on kuum kaup

Linnu Talu OÜ juhataja Astre Jaagant ütles, et neil on aasta otsa munenud kanadest kevadine sats juba müüdud ning suuremalt jaolt ostsid kanad ära Läti vahendajad. Sel aastal pole ettevõte viiruseohu tõttu tavapäraseid kanamüügiringe teinud.