Maaturismi ettevõtja: aprilli müüsin väga ilusti välja

MTÜ Eesti Maaturismi nõukogu esimees Anneli Kana ütles, et väga väike osa selle valdkonna ettevõtteid töötab hooajaliselt ja need pole veel ülitugeva löögi alla sattunud. Samas peaksid nemadki praegu suveks valmistuma, aga tellimusi peaaegu pole. „Meie küsitluse järgi on enamik potentsiaalseid kliente oma plaanid tühistanud või teadmata ajaks edasi lükanud,” tõdes ta.

Eelistatud väikesed majakesed

Sauga jõe ääres paikneva kaluriküla ehk Fishing Village’i asutaja Jakob Kose on üks neist, kes pea tööle pannud, et tekkinud olukorras ellu jääda. Küsimusele, kas mõni inimene on õela viiruse eest tema mõnda majakesse pakku tulnud, vastab ta, et sellised on täitsa olemas. „Eelmisel nädalavahetusel käis üks tore pere ja peatus autosuvilaga meie juures. Põhjus oli see, et soovisid olla looduses ja kailt kala püüda. Pärast käisid saunas,” märkis ta.