Olen täiesti ühte meelt Mart Raudsaare mõttekäiguga kiire internetiühenduse tähtsusest (Postimees, 16.04.2020). 1930. aastate majanduskriisi ajal ehitatud kiirteede võrdlemine oma tähtsuselt kiire internetiühenduse olemasoluga tänapäeval on tabav. Mõlemad on omas ajas majanduselu mootoriks.

Koroonakriis on toonud esile kiire internetiühenduse tähtsuse tänases Eestis. Enamik peresid ja ettevõtteid vajab ühendust allalaadimiskiirusega 5–20 Mbit/s, aga tulevikus tehnoloogia arenemisel need vajadused ilmselt suurenevad, mistõttu peaks olema ka maapiirkondades tagatud interneti allalaadimiskiirus vähemalt 30 Mbit/s. Fiiberoptiline kaabel võimaldab seda probleemideta. Kahjuks on see «luksus» kättesaadav aga vaid tiheasustusega piirkondades. Väljaspool linnu, alevikke ja suuri külasid paiknevad nn valged alad, kus enamlevinud abivahend veebiühenduse loomisel on mobiilioperaatorite pakutav 4G-andmeside.