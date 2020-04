Spetsialistid soovitavad parimaid köögiviljasorte

Ingrid Bender

Porgand. Väga nõutud sort on ‘Jõgeva nantes’, väga magus ja mahlane. Kasvatan ka ise seda.

Hernes. Minu lemmiksort on ‘Virges’, varane, magus ja saagikas. Maitse poolest meeldib kõige rohkem keskvarane sort ‘Aamisepp’ ja keskvalmiv ‘Looming’. Sordil ‘Aamisepp’ ilus suur kaun ja suur tera. Kõik kolm sorti on väga nõutud.

Tiina Paasik

Minu lemmikud on uued sordid.

Salat. ‘Frillice’ sobib kasvatamiseks peenral, anumas ja kasvuhoones. Selle lehed on krõmpsuvad ja mahlased. Valmib 45–60 päevaga.

Reet Luht

Kurk ikka vana hea ‘Adam’ ja ‘Alex’, mis on alati saagikad, samuti ‘Profi’, ‘Dolomit’ ja ‘Dirigent’.

Hernest läheb prooviks maha ‘Norli’, see on suhkruhernes, mida on hea süüa koos kaunaga.