Kitsepiim trügib visalt lehmapiima kõrvale

Nüüdseks on tekkinud mõned suuremad kitsefarmid. Nõmme Kimalasõ külas asuv Andri-Peedo talu nimetab ennast Põhja-Euroopa moodsaimaks kitsetaluks, kus kasvavad tüüringi tõugu piimakitsed. Tüüringi kits on aretatud toggenburgi tõust ja selle tunnused on pruun karv ja valge näomask. Tüüringi kitsed on vastupidavad, taluvad hästi Eesti talve, on hea tervise ja rohke piimaanniga ning tunduvalt rahulikumad ja sõbralikumad kui segatõugu või tõuta kitsed. Nad on hea sigivusega, tavaliselt sünnivad kaksikud, kolmikudki pole haruldased.