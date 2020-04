Aiamajast saab kodukontor, puhkenurk või külalistuba

Eesti üks suurimaid valmismajade tootjaid Palmako valmistab tavapäraselt aastas üle 55 000 puitmaja, lisaks palju muudki. Palmako turundusjuht Ingrid Lamp rääkis, et kui eksporditurgudelt tulevad tellimused on vähenenud, siis Eestis on seis parem. „Eestis pole ehituspoode ja aianduskeskuseid kinni pandud ning tuleb tõdeda, et laste mängumajad ja mänguväljakud müüvad tõepoolest hästi,” rääkis Lamp. „Kuigi kevad on sel aastal varajane, siis hooaeg alles kogub tuure ja lõplikke järeldusi teha vara. Neli-viis nädalat eriolukorda on liiga lühike aeg, et tarbijakäitumises „säästmine versus rohkem oma kodusse investeerimine” selget suunda näha.”

Palmako tootearendusuudis on liimpuidust seinapaneelidega väikemajade pere Grace. FOTO: Palmako

Tavapäraselt aastas umbes 50 000 aiamaja tootva ASi Lasita Maja müügijuht Maria Roop rääkis, et palju abi on praegu veebipoest, mille kaudu saab infot ja osta. "Transportida saab tõstukiga autoga, lisakulutuse vältimiseks saab toodetele ise järele tulla. Kogu protsess on võimalikult kontaktivaba, et kaitsta klienti ja meie töötajaid,” kirjeldas ta.

Domeo sarja aiamajad on juba üsna menukad, kuna inimestele meeldib, et seina on suures osas võimalik avatavaks muuta. FOTO: FOTO: Lasita

Inimestel on praegu rohkem aega koduga tegeleda ja ­internetis sobivaid elemente leida. „Väga paljud kliendid teevad eeltööd, uurivad majade ja lahenduste kohta, et pärast eriolukorda ostma hakata, kuid on ka kliente, kes näevad praegu võimalust osta ja hakata kohe aeda sisustama,” rääkis Roop.

Lasita uus suvemaja Valga. FOTO: FOTO: Lasita

Saunamaju ehitava OÜ Raba Saunamajad juht Mario Raja rääkis, et kuna inimesed on hakanud ostma palju ehitusmaterjali ja tahavad ise ehitada, siis on nemad hakanud iseehitajatele tegema jooniseid.

„Kes tahab ise sauna ehitada, aga ei tea, millised on näiteks õiged lava astme kõrgused, laiused, päästeameti nõuded, siis me valmistame projekte ning anname materjali­nimekirja, mille alusel saab klient ise materjalid soetada ja ehitada,” seletas Raja.

Ristkihtpuidust maju tootva osaühingu Nomwood juhatuse liige Mart Priks rääkis, et aiamajade turule sisenesid nad aasta eest.

Ettevõte on välja töötanud kümmekond valmismaja projekti, mille seas aiamajad, saunad, kuurid, mängumajad, aga ka praegu nii aktuaalsena kõlav kodukontor. Lisaks kombatakse ekspordivõimalusi. Näiteks uuriti neilt võimalust saata Aafrikasse maju, milles WC ja üks tuba.

E-koolis õppides võib ekraani kaasa võtta ja tunni ajal õue õppima minna. Nomwoodi „Jututuba” just sellist omaette peidupaika pakubki. FOTO: Nomwood

Kuna Nomwood teeb ka erilahendusega kasvuhooneid, siis tänavuse kevade eripärana küsitaksegi Priksi sõnutsi majadest hoopis enam hoopis kasvuhoonete soetamise kohta.

Eestlane on saunarahvas ja üha enam soovitakse nii maakodu juurde kui ka linnaaeda sauna. „Meil on kliente, kel majas elektrikerisega saun olemas, aga ikka tahavad ka õuesauna,” rääkis Mario Raja.

Minimalistliku joonega Raba saumaja on mõeldud sulanduma ka moodsa maja kõrvale. FOTO: Erakogu