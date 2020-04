Andres Sutt: viis ettevõtete aitamise reeglit

Tellijale

Küsimus, milliseid Eesti majandusele olulisi ettevõtteid peaks riik toetama ja mis tingimustel, on kütnud kirgi. Bolt vaadaku peeglisse, aga Tallink on abikõlblik; miks peaks maksumaksja raha mängu panema, kui turult on rahastus saadaval; turu pakkumised on röövellikud, riik peab andma sooduslaenu; mis Tallinkist üle jääb, läheb jagamisele kolme-nelja ettevõtte vahel – selliseid vastakaid arvamusi on kostnud poliitikutelt, ettevõtjatelt, finantseerijatelt. Nii Tallink kui ka Bolt on mõlemad väärt ettevõtted oma sektoris ning on vale neid vastandada. Niisamuti ei aita erarahastuse pakkujate hukkamõistmine. Kokku tuleb leppida mängureeglid.

Finantsinvesteeringuid tuleb teha emotsioonivabalt ja analüüsipõhiselt. Eriti siis, kui räägime 300 miljonist eurost maksumaksja rahast, mis on lisaeelarves ette nähtud riigile strateegiliselt tähtsate ettevõtete toetamiseks. See on meie kõigi ühine investeering, sõltumata sellest, kas oled ettevõtja, palgatöötaja, pensionär või õpilane. Nii nagu iga investor, soovib ka maksumaksja oma raha tagasi saada ja võetud riskiga proportsionaalselt tootlust teenida.