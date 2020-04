CIVICO Europa: võitluses Covid-19 vastu autokraatiasse langedes mürgitab Ungari Euroopa ideaale

Meil, eurooplastel, tuleb ühel ja samal ajal ning ühesuguse tarmukusega võidelda korraga kahe viirusega: Covid-19 ründab meie ihu, teine viirus on aga võtnud sihikule meie ideaalid ja demokraatia.

30. märtsil 2020. aastal kiitis Ungari parlament heaks teksti, mis lubab valitsusel peatada mõningate seaduste kehtivuse, loobuda senistes seadustes ettenähtu täitmisest ja kehtestada määrustega täiendavaid erakorralisi meetmeid sisuliselt piiramata ajaks, muu hulgas seada uusi piiranguid ajakirjandusele ja infole. Võimu nii suur koondamine on Euroopa Liidus enneolematu. See ei teeni Covid-19 vastu võitlemise huve, vaid hoopis avab ukse kõikvõimalikele kuritarvitustele, jättes nii avalikud kui ka eraressursid täitevvõimu hoolde, mis suurelt jaolt ei kanna mingit vastutust. See on Ungari kümme aastat kestnud autoritarismi kaldumise kulminatsioon – ja see on ääretult ohtlik.

Oleme terve kümnendi aina süveneva murega jälginud, kuidas peaminister Viktor Orbán suunab oma maad rajale, mis lahkneb Euroopa normidest ja väärtustest. Praegune suurema võimu haaramine Covid-19 vastu võitlemise käigus on kõigest uus, häirekella lööv peatükk pikemas demokraatia taandumise protsessis.

Poliitilist opositsiooni, ühiskondlikku dialoogi ja sõnavabadust on aina enam vaigistatud, ülikoolid, kultuurikeskused, äriringkonnad ja kodanikuühendused on pidanud kannatama Orbáni autoritaarse valitsemise taaga all. Euroopa Parlament on kaks korda seda demokraatiavastast suunda analüüsinud ja hukka mõistnud vastavalt Tavaresi 2013. aasta ja Sargentini 2018. aasta aruande põhjal.

Tervet põlvkonda mõjutava pandeemiaga võitlemisel tuleb kõigil ELi riikidel võtta otsustavaid meetmeid, mis teataval määral piiravad kodanike õigusi. Kuid need meetmed peavad olema parajas mõõdus ja õigustatud ning loomult ajutised.

Neile, kes usuvad õigusriigi ja demokraatliku valitsemise väärtustesse, ei ole käed rüpes istumine valik. Euroopa Liit riskib kaotada usalduse kõigi oma pingutuste vastu edendada demokraatlikke protsesse, õigusriiki, läbipaistvust, solidaarsust ja ühiskondlikku dialoogi nii kõigis oma liikmesriikides kui ka kandidaatmaades. Tervet põlvkonda mõjutava pandeemiaga võitlemisel tuleb kõigil ELi riikidel võtta otsustavaid meetmeid, mis teataval määral piiravad kodanike õigusi. Kuid need meetmed peavad olema parajas mõõdus ja õigustatud ning loomult ajutised.

Valitsuse õigus valitseda määrustega sisuliselt piiramatu aja vältel rikub rängalt ELi lepinguid, põhiõiguste hartat ja Euroopa inimõiguste konventsiooni.

Seepärast ongi Orbáni demokraatia­vastase rünnaku hukkamõistmine ja sanktsioonide kehtestamine juba praegu olulisem kui kunagi varem.

Me kutsume kõiki osalisi – Euroopa asutusi, liikmesriikide asutusi ja valitsusi, kodanikke, kodanikuühiskonda ja ajakirjandust – astuma välja nii tarmukalt kui vähegi võimalik. On aeg üleüldiselt ridu koondada ja ühiselt tegutseda. Me kutsume liikmesriikide ajakirjandust üles pühendama uudiselõike Ungari olukorrale, vajaduse korral kas või iga päev. Me palume neil samuti võimaldada Ungari kodanikele, kes on ühtlasi Euroopa kodanikud, vaba ligipääs oma sisule, mis tagaks neile võimaluse saada mitmehäälset ja sõltumatut teavet.

Me kutsume lepingute vardjat, komisjoni, kiiresti reageerima ja välja pakkuma sanktsioone, mis oleksid võrdväärsed Euroopa reeglite ja väärtuste nii lubamatu rikkumise tõsidusega. Euroopa Parlament ja Ülemkogu peaksid need sanktsioonid viivitamata kehtestama.

Covid-19 vastu tuleb võidelda ja see võita demokraatlike protsesside, läbipaistva tegevuse ja mitmekülgse teabe abil. Just nende väärtuste kaitsmisele tahame kutsuda kogu Euroopa elanikkonda, mis tagaks võimalikult laia toetuse meie ühisele teele taastumise poole.

Viimaks kutsume kõiki Euroopa kodanikke pidama seda, mis toimub Ungaris, mitte mingiks kaugeks ja väliseks, meid mitte puudutavaks asjaks, vaid põhimõtteliseks ohuks meie kõigi ühistele huvidele. Aeg on ühendada selles võitluses jõud. Kaalul ei ole üksi meie tervis, vaid meie ühised ideaalid ning meie liidu ja demokraatia püsimine.

Kodanikuühenduse CIVICO Europa liikmed Laszlo Andor (endine Ungari Euroopa Komisjoni volinik), Guillaume Klossa (endine Euroopa Ringhäälingute Liidu direktor), Francesca Ratti (endine Euroopa Parlamendi asepeasekretär), Guy Verhofstadt (Belgia europarlamendi liige, endine peaminister), 72 allkirja