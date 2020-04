Tellijale

Euroopa Liidu positsioon Itaalias kõigub. Hiljutine Europe Electsi küsitlus näitas, et 49 protsenti inimestest toetab Italexitit, st EList lahkuda soovijate hulk on kerkinud 20 protsendi võrra. SWG Trieste küsitluse järgi on aga itaallaste usaldus ELi vastu kahanenud mulluselt 42 protsendilt 27 protsendile.