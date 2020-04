Sloveenia peaminister jäljendab Trumpi ja Orbánit

Pisut üle kuu ametis olnud Sloveenia valitsus konservatiivi Janez Janša juhtimisel on suutnud hoida koroonaviiruse leviku riigis kontrolli all, kuid tema kriitikud pelgavad, et valitsusjuht kasutab kriisi ühtlasi ära selleks, et võtta kontrolli alla ajakirjandus, mida Janša põlastavalt kutsub «presstituudiks» (kombinatsioon «pressist» ja «prostituudist»).